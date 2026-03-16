У Тернополі створено Західний протопресвітерат: відтепер у місті діятиме три протопресвітерати

У Тернополі відбулася реорганізація адміністративної структури парафій Української Греко-Католицької Церкви. Відповідний декрет підписав архиєпископ і митрополит Теодор Мартинюк, очільник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, повідомляє пресслужба архиєпархії.

У документі зазначено, що зміни здійснено з огляду на пастирські потреби та після обговорення на засіданні Пресвітерської ради архиєпархії 17 грудня 2025 року. Керуючись приписами кан. 276 §2 Кодексу канонів Східних Церков, митрополит вніс зміни до декрету 2004 року, яким раніше було утворено Східний і Центральний протопресвітерати міста.

Згідно з новим рішенням, у Тернополі створено третій – Західний протопресвітерат, а також змінено межі вже існуючих. Таким чином, відтепер у місті діятимуть три протопресвітерати: Східний, Центральний та Західний.

До Східного протопресвітерату входитимуть одинадцять парафій Тернополя, серед яких парафії Матері Божої Неустанної Помочі, Різдва Св. Івана Хрестителя, Св. апостола Юди Тадея, Св. апостола Івана Богослова, Покрови Пресвятої Богородиці, Св. Архистратига Михаїла, рівноапостольної Теклі, Святого Духа, Св. апостола Петра, Різдва Пресвятої Богородиці та Всіх Святих Українського народу.

Центральний протопресвітерат об’єднуватиме десять парафій, серед яких Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, парафії Св. Василія Великого, Св. пророка Іллі, Положення Ризи Пресвятої Богородиці, Зарваницької Матері Божої, Пресвятої Трійці, Успіння Пресвятої Богородиці, Св. апостола Андрія, Св. великомученика Димитрія та Новомучеників Українського народу.

До новоствореного Західного протопресвітерату належатимуть одинадцять парафій: Св. священномученика Йосафата, Св. отця Миколая, Воскресіння Христового, Преображення Господнього (Пронятин), Св. мучеників Бориса і Гліба (Кутківці), Покрови Пресвятої Богородиці (Кутківці), Вознесіння Господнього, Св. великомученика Пантелеймона, Софії – Премудрості Божої, Св. рівноапостольних Володимира і Ольги та Перенесення мощей Св. Миколая.

Окремим декретом митрополит призначив нових протопресвітерів. Протопресвітером Східного протопресвітерату став о. Йосафат Савран, Центрального – о. Василь Корендій, а новоствореного Західного протопресвітерату – о. Андрій Пиптик.

Зміни набирають чинності з моменту оприлюднення декрету.