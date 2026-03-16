До останнього рідні вірили в диво, – підтвердилася загибель захисника Володимира Фещука з Тернопільщини

Сьогодні в Шумську громаду надійшла трагічна та сумна новина – офіційне підтвердження про загибель Фещука Володимира Петровича, 1976 року народження, жителя міста Шумськ, який вважався зниклим безвісти з 12 березня 2025 року, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Учасник АТО/ООС, старший сержант. Був мобілізований в листопаді 2023 року. Під час повномасштабного вторгнення служив оператором першого відділення інженерних загороджень взводу інженерних загороджень інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.

Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області.

До останнього рідні вірили в диво, але результати ДНК виявилися невблаганними.