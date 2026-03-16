 Україна знову переграла НАТО – тепер на морі: навчання відбулися біля узбережжя Португалії, — FAZ

Під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 в Португалії так звана “червона” команда, що складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів та яку очолила Україна, змагалася з командою “синіх” – силами НАТО – за кількома сценаріями.

Джерело з України, яке безпосередньо було залучене до торішніх навчань НАТО, розповіло виданню, що п’ять навчальних сценаріїв включали відпрацювання захисту портів та конвоїв

У всіх п’яти сценаріях команда під керівництвом України перемогла сили Альянсу.

При цьому “червоні” також використовували українські морські безпілотники типу Magura V7.

За правилами навчань, переможцем вважалися ті, хто “атакував”, тобто націлився на кораблі противника.

За словами джерел, під час імітаційної атаки на конвой “червоні” зробили стільки “влучань” у фрегат НАТО, що той би потонув у справжньому бою.

Ще через п’ять хвилин “сині” у спільному чаті, нічого не підозрюючи, запитали: “То ви нас тепер буде атакувати чи ні?”.

“Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї”, – розповідає співрозмовник газети з України.

На навчання українці привезли кілька версій свого морського безпілотника Magura V7. Один перевозив розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інший – кулемет.

Як зазначає FAZ, ці навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять “реальну загрозу” для військово-морських сил НАТО, враховуючи, що Альянс ще не належним чином підготовлений до атак із застосуванням такої зброї.



Речник Альянсу підтвердив проведення навчань газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвавши їх “історичною віхою, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО”, оскільки вперше український флот координував дії сил противника.