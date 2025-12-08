10:43 | 8.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Хотів купити авто – втратив 150 тисяч: поліція розслідує онлайн-шахрайство

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

До поліції Тернопільщини продовжують надходити повідомлення про шахрайства, пов’язані з онлайн-торгівлею. 

Встановлено, що мешканець одного з міст Тернопільпільської області, 1958 року народження, став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати автомобіль на інтернет-майданчику. 

Невідома особа, діючи шляхом обману, запевнила чоловіка у можливості продажу транспортного засобу та змусила його перерахувати власні кошти на кілька банківських рахунків.

Потерпілий відправив 150 000 гривень на реквізити.

Після отримання коштів шахрай зник, а зв’язок з ним був втрачений.

Поліція нагадує:

– Уникайте передоплат за товар, який ви ще не бачили.

– Перевіряйте продавців та використовуйте лише безпечні методи оплати.

– У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Бережіть свої кошти та будьте пильними!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *