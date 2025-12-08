Хотів купити авто – втратив 150 тисяч: поліція розслідує онлайн-шахрайство

До поліції Тернопільщини продовжують надходити повідомлення про шахрайства, пов’язані з онлайн-торгівлею.



Встановлено, що мешканець одного з міст Тернопільпільської області, 1958 року народження, став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати автомобіль на інтернет-майданчику.



Невідома особа, діючи шляхом обману, запевнила чоловіка у можливості продажу транспортного засобу та змусила його перерахувати власні кошти на кілька банківських рахунків.



Потерпілий відправив 150 000 гривень на реквізити.



Після отримання коштів шахрай зник, а зв’язок з ним був втрачений.



Поліція нагадує:



– Уникайте передоплат за товар, який ви ще не бачили.



– Перевіряйте продавців та використовуйте лише безпечні методи оплати.



– У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції за номером 102.



Бережіть свої кошти та будьте пильними!

