Хотів купити авто – втратив 150 тисяч: поліція розслідує онлайн-шахрайство
До поліції Тернопільщини продовжують надходити повідомлення про шахрайства, пов’язані з онлайн-торгівлею.
Встановлено, що мешканець одного з міст Тернопільпільської області, 1958 року народження, став жертвою шахрайської схеми під час спроби придбати автомобіль на інтернет-майданчику.
Невідома особа, діючи шляхом обману, запевнила чоловіка у можливості продажу транспортного засобу та змусила його перерахувати власні кошти на кілька банківських рахунків.
Потерпілий відправив 150 000 гривень на реквізити.
Після отримання коштів шахрай зник, а зв’язок з ним був втрачений.
Поліція нагадує:
– Уникайте передоплат за товар, який ви ще не бачили.
– Перевіряйте продавців та використовуйте лише безпечні методи оплати.
– У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції за номером 102.
Бережіть свої кошти та будьте пильними!