Битумная черепица Katepal: секреты успеха



Мягкая кровля Катепал производится в Финляндии с 1949 года. Сегодня компания — признанный лидер отрасли, которому доверяют и чью продукцию выбирают во многих странах мира. Украина — не исключение. Долгий и тернистый путь финского производителя битумной черепицы https://roof-stone.com.ua/ привел к триумфу. Причина в высочайшем качестве выпускаемого битумного продукта. Остановимся подробнее на особенностях гибкой черепицы Katepal, которые обусловили ее популярность.

Структура кровельной плитки Катепал

Битумная черепица Katepal — штучный материал толщиной 3—4 мм. Форма выпуска — небольшие плоские листы с фигурной нарезкой с одной стороны. Нарезка может быть в виде ромбов, прямоугольников или сот (шестиугольников).

Высокотехнологичная мягкая кровля состоит из следующих слоев:

В основе покрытия лежит стеклохолст высокой прочности и низкой степени усадки. Стеклохолст утоплен в качественный битум. Сама битумная мастика изготавливается из специальных сортов венесуэльской нефти. В нее добавляют СБС-модификаторы, которые делают битум более эластичным и водонепроницаемым. Внешняя сторона листов усыпана гранулами минерала филлита, который поступает с Лапаландии. Он обеспечивает шероховатость поверхности гонтов и их расцветку. Минеральная посыпка не выгорает на солнце и позволяет покрытию сохранять насыщенность цвета в течение всего срока службы мягкой кровли Katepal.

И, наконец, нижняя сторона листов покрыта клеем и защищена пленкой. Если ее удалить, материал можно надежно прикрепить к основанию.

Ассортимент битумной черепицы Katepal

Он представлен множеством коллекций. Они отличаются формой нарезки гонтов и самыми разными оттенками: пастельными или яркими, затененными или однотонными без теней. Среди самых востребованных линеек:

Katrilli, которая благодаря особому цветовому решению, придает кровле объем.

Classic с чистым цветом и формой в виде сот.

Foxy — серия с природной палитрой оттенков.

Rocky — линейка из 10 вариантов разного оттенка и прямоугольной формы.

Ambient — однослойная недорогая модель, имитирующая деревянную дранку.

Jazzy — серия с ромбовидной нарезкой гонтов нестандартного цвета, который достигается смешиванием черных и цветных гранул. На солнце такое покрытие красиво играет и переливается.

Для удобства монтажа производитель предлагает стандартные и коньково-карнизные гонты. Первые имеет резную сложную форму, а последние — прямоугольную.

Плюсы битумной черепицы Katepal

Особая конструкция мягкой кровли Катепал диктует ее эксплуатационные характеристики:

высокое качество, протестированное в условиях суровых финских зим;

эластичность, позволяющая обустроить кровли самой сложной формы: в виде башенок, конусов, арок и т. д.;

высокие звукоизолирующие свойства, обеспечивающие полную тишину жильцам;

отсутствие протечек по причине абсолютной гидроизоляции кровельной плитки Katepal;

антистатичность, то есть свойство не притягивать электрические разряды молнии;

огнестойкость и способность не поддерживать горение, а наоборот замозатухать;

простой ремонт;

легковесность, не требующая усиления фундамента и стропильной системы;

богатая палитра оттенков и самые популярные формы нарезки гонтов.

Производитель предоставляет официальную гарантию на свой продукт сроком в 20 лет при реальном сроке службы 50 и более лет. Битумная черепица Katepal — идеальный вариант для крыш сложной конфигурации. Она долговечная, экономичная, надежная и простая в уходе. Вот основные причины ее популярности и успеха.