12:39 | 5.12.2025
Бійка в самому серці Тернополя: поліція розшукує учасників конфлікту на Чорновола

4 грудня 2025 року близько 22:10 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку, що сталася на вулиці Чорновола. У соціальних мережах було опубліковане відео, на якому зафіксовано момент конфлікту.

Поліцейські вже внесли відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Ведеться перевірка, правоохоронці опрацьовують відеоматеріали, щоб встановити обставини інциденту та всіх осіб, причетних до бійки.

Наразі триває розслідування для з’ясування причин та всіх деталей конфлікту.

 

