Власники знищених квартир у Тернополі можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

5 грудня 2025 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив рішення щодо компенсацій для власників знищених об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених агресією Російської Федерації проти України. Компенсації будуть надані в рамках державної програми «єВідновлення».

Зокрема, власники 7 знищених квартир за адресою вулиця Василя Стуса, 8 у Тернополі подали всі необхідні документи для отримання компенсації. Мешканці цих квартир мають право на отримання грошових виплат для придбання нового житла.

Нагадаємо, раніше було прийнято рішення про демонтаж будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Тепер мешканці цієї будівлі можуть подати заявку на компенсацію через такі канали:

застосунок «Дія»;

ЦНАП м.Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

будь-якого нотаріуса.

Звертаємося до тих мешканців, хто ще не подав документи, скористатися цією можливістю. Для додаткових консультацій працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.