У Тернополі чоловік відкрив вогонь із пістолета

5 грудня 2025 року близько 19:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сахарова. За словами свідків, невідомий чоловік стріляв із предмета, схожого на пістолет.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, мешканця Тернополя, раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та крадіжками. Під час поверхневої перевірки в нього вилучили предмет, зовні схожий на пістолет. За попередньою інформацією, це була стартова зброя.

Як повідомляє поліція, в результаті інциденту постраждалих немає. За попередніми даними, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння під час скоєння правопорушення.

На правопорушника складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Триває перевірка.

Поліція закликає громадян бути обережними та не допускати порушень громадського порядку.