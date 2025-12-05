Тернопільщина втратила ще одного Героя: загинув Віталій Барладин

3 грудня 2025 року загинув наш земляк, захисник Віталій Михайлович Барладин, який віддав своє життя за Україну під час виконання бойового завдання на Сумщині, повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал. Віталій став справжнім символом відваги, жертовності та незламного патріотизму, якому не було страшно йти в бій за свободу рідної землі.

Загибель Віталія — це величезна втрата для його рідних, близьких та всієї громади. Його геройство залишиться в наших серцях, а пам’ять про нього буде світити, як зірка, що вказує нам шлях до нескореності.

Тернопільська громада висловлює глибоке співчуття родині та близьким Героя. Вічна пам’ять Віталію Барладину! Герої не вмирають!