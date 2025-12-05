Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Роман Штокало з Тернопільщини

Тернопільська міська рада повідомляє про втрату військовослужбовця Романа Богдановича Штокала, який загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Його життя обірвалося на 46-му році життя. Захисник вважався зниклим безвісти з 4 вересня 2024 року.

Роман Штокало був героєм, який віддав своє життя за Україну. Його загибель — це велика втрата не тільки для його рідних та близьких, а й для всього Тернополя. Кожен загиблий воїн — це безцінна втрата для нашої нації, і пам’ять про їх мужність та відвагу завжди залишатиметься в серцях українців.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Героя.

Вічна пам’ять!