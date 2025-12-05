Віталій Заверуха – герой, волонтер і командир артилерійського взводу: пам’ять про загиблого захисника

Віталій Заверуха – 38-річний український військовик, сержант Збройних Сил України, член УНА-УНСО, волонтер, учасник російсько-української війни з позивним «Медляк». Загинув в ДТП після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Давидів Брід, на Херсонщині.

Народився 28 травня 1984 року в Тернополі. Учасник Революції Гідності. В 2014 році пішов захищати Україну в АТО добровольцем. Служив у складі 54-го окремого розвідувального батальйону та 131-го окремого розвідувального батальйону.

Волонтерив у громадській організації «Схід і Захід єдині назавжди». Активний учасник багатьох акцій, які проводилися організацією УНА-УНСО. Любив дітей, як волонтер допомагав організовувати дитячі вишколи, табори.

З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Служив командиром гармати артилерійського взводу.

10 квітня 2023 року, повертаючись після виконання бойового завдання, Віталій Заверуха загинув. За словами голови громадської організації «Схід та Захід єдині назавжди» Василя Конька, захисник виїжджав на автівці біля села Давидів Брід Бериславського району Херсонської області, коли почався обстріл, а на дорозі – яма і міна. Втрапив у яму, машина перевернулася, і ще й під обстрілом осколки влучили».

Близькі відгукуються про Віталія як про відповідальну, сумлінну людину, яка любила рідну землю, згадують його веселим, оптимістично налаштованим.

Похований 18 квітня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

Залишилися мама Галина Ярославівна і батько Степан Володимирович.

Почесний громадянин міста Тернополя (28 квітня 2023 року, посмертно).