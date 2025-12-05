12:39 | 5.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Більше року вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Роман Микульський з Тернопільщини

Копичинецька міська рада повідомляє трагічну звістку – загибель Микульського Романа Романовича, 28.03.1989 року народження, уродженця села Нижбірок Васильковецької громади.

Більше року мужній Воїн перебував у статусі зниклого безвісти. Стало відомо, що свій останній бій за волю та незалежність України Захисник прийняв 6 серпня 2024 року поблизу н. п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Копичинецька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
7 грудня, в неділю, о 12.00 кортеж із тілом Героя виїде з Тернополя, проїде Копичинецькою громадою орієнтовно о 13:00-13:30. Кортеж проїде селами Сухостав, Яблунів через місто Копичинці вулицями Шевченка та Гусятинська.

Похорон відбудеться 8 грудня, в понеділок, в селі Нижбірок об 11:00.

Просимо з шаною зустріти Героя!

Вічна пам’ять і слава Герою! 

