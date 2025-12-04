Тернопільщина втратила захисника Петра Сегіна

Підгаєцька міська рада повідомляє про загибель старшого солдата Сегіна Петра — старшого стрільця-оператора 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу в/ч А4594. Був мобілізований в липні 2024 року. Загинув 23 серпня 2024 року в районі н.п. Георгіївка Покровського району Донецької області.



Петро народився в місті Галич. У п’ятирічному віці втратив батька. Коли перейшов у сьомий клас, разом із родиною переїхав до с. Мужилова — на батьківщину матері. Тут жив із бабусею та сестрою, тоді як мама була змушена виїхати за кордон.



Після закінчення 9 класів Мужилівської школи у 2003 році вступив до Центру професійно-технічної освіти в Тернополі. У 2008 році проходив службу у військах «Барс».

У 2011 році одружився і переїхав до Івано-Франківська, де разом із дружиною виховував двох дітей — сина і доньку.



Панахида та похорон відбудуться в суботу, 6 грудня, у будинку смутку в Івано-Франківську, початок о 09:00 годині.



Щирі співчуття рідним і близьким. Герої не вмирають