По 16 годин без світла. Графік відключень електроенергії 7 грудня на Тернопільщині
У зв’язку з наслідками масованих ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України, у Тернопільській області 7 грудня 2025 року будуть застосовуватись обмеження на споживання електроенергії.
Графік погодинних відключень:
-
Час обмежень: з 00:00 до 23:59
-
Обсяг відключень: від 3 до 4 черг
Також буде введено обмеження потужності для промислових споживачів на весь період доби (з 00:00 до 23:59).
ВАЖЛИВО: Графік може змінюватися протягом дня в залежності від ситуації з енергопостачанням.
Через ці заходи споживачам слід бути готовими до тимчасових відключень електроенергії. Усі зусилля спрямовані на стабілізацію енергосистеми після атак, і споживачі мають враховувати, що “завтра більше світла не буде”, ніж передбачено графіком.
Подяка за розуміння та раціональне використання електроенергії!