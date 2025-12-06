По 16 годин без світла. Графік відключень електроенергії 7 грудня на Тернопільщині

У зв’язку з наслідками масованих ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України, у Тернопільській області 7 грудня 2025 року будуть застосовуватись обмеження на споживання електроенергії.

Графік погодинних відключень:

Час обмежень: з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень: від 3 до 4 черг

Також буде введено обмеження потужності для промислових споживачів на весь період доби (з 00:00 до 23:59).

ВАЖЛИВО: Графік може змінюватися протягом дня в залежності від ситуації з енергопостачанням.

Через ці заходи споживачам слід бути готовими до тимчасових відключень електроенергії. Усі зусилля спрямовані на стабілізацію енергосистеми після атак, і споживачі мають враховувати, що “завтра більше світла не буде”, ніж передбачено графіком.

Подяка за розуміння та раціональне використання електроенергії!