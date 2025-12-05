На Тернопільщині пішохід загинув під колесами авто

4 грудня 2025 року, близько 17:00, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про аварію за участю пішохода. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.

Встановлено, що водій автомобіля Hyundai Sonata, рухаючись у напрямку селища Микулинці, наїхав на 65-річного пішохода. Чоловік отримав травми, від яких помер на місці події. Водій пройшов тест на алкоголь — результат виявився негативним, він був тверезий.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил і бути уважними, особливо в темну пору доби.