Ще менше світла. Графік відключень електроенергії 8 грудня на Тернопільщині
У зв’язку з постійними масованими ракетно-дроновими ударами росії по енергетичній інфраструктурі України пошкоджені низка об’єктів енергосистеми, що призвело до необхідності застосування обмежень споживання електроенергії по всій країні.
В таких умовах енергетики цілодобово працюють над тим, щоб забезпечити споживачів Тернопільської області світлом та максимально стабільною роботою мереж.
Просимо жителів області з розумінням ставитися до ситуації та раціонально використовувати електроенергію.
Згідно з вказівкою НЕК «Укренерго» (станом на 08.12.2025), на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).