Тернопільщина: понад 9 млрд грн податкових надходжень – для громад

За 11 місяців цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини отримали 9 млрд 67,3 млн грн гривень податків і зборів. Ця на майже 1,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік. Приріст надходжень становить 17,8%. Планові показники бюджету виконано на 108,9%, тож додатковий фінансовий ресурс для розвитку громад – майже 741 млн гривень.

Найбільший внесок традиційно забезпечив податок на доходи фізичних осіб – до місцевих бюджетів надійшло понад 6 млрд гривень. Вагому підтримку громадам надав і малий бізнес – єдиного податку сплачено понад 1,4 млрд гривень. Стабільно наповнюють бюджети також плата за землю (майже 746 млн грн) та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (408,2 млн грн).

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області дякують усім платникам за відповідальну позицію та партнерство. Саме довіра, прозоре адміністрування та фахові консультації сьогодні формують фінансову основу для розвитку кожної громади. Ці кошти – це дороги, освітлення, школи, лікарні та соціальні проєкти для жителів Тернопільщини. Разом – посилюємо громади. Разом – працюємо для людей.