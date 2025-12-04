Практичні, але дуже несподівані корпоративні подарунки до Нового року 2026

Ідеальні та трендові корпоративні новорічні подарунки 2026 — це не блокноти з масмаркету чи стандартні набори з шоколадом. Адже люди хочуть відчувати турботу й отримувати речі, яким знайдеться реальне застосування. Щоб допомогти вам у виборі дійсно цікавих корпоративних подарунків, ми зібрали ідеї речей, які одночасно дивують і служать довго — чудовий баланс для презенту від компанії.

Практичні, корисні та несподівані подарунки для команди

Щоб здивувати співробітників та подарувати їм чудову пам’ять про компанію, краще звернути увагу на практичні та корисні подарунки. Нижче — добірка саме таких несподіваних, але влучних рішень, які можна замовити до Нового року:

Гамак з дерев’яною балкою . Настільки універсальна річ, що їй знайдеться місце і під час відпочинку на природі, і на дачі, і навіть на балконі влітку.

. Настільки універсальна річ, що їй знайдеться місце і під час відпочинку на природі, і на дачі, і навіть на балконі влітку. Ламзак . Надувне крісло, яке не потребує помпи. Практичний подарунок для кемпінгу, поїздок або відпочинку на природі. А ще буде корисним для тривалого перебування в укритті.

. Надувне крісло, яке не потребує помпи. Практичний подарунок для кемпінгу, поїздок або відпочинку на природі. А ще буде корисним для тривалого перебування в укритті. Мультитул . Компактний ніж з додатковими опціями — відривання консервів та банок, закручування гайок, витягування гвіздків. Стане в пригоді як у повсякденному житті, так і під час гірських походів чи інших активностей.

. Компактний ніж з додатковими опціями — відривання консервів та банок, закручування гайок, витягування гвіздків. Стане в пригоді як у повсякденному житті, так і під час гірських походів чи інших активностей. Бадмінтон . Неформальний подарунок, що спонукає рухатися. А сама гра подарує незабутні емоції, як у дитинстві — те, чого так не вистачає.

. Неформальний подарунок, що спонукає рухатися. А сама гра подарує незабутні емоції, як у дитинстві — те, чого так не вистачає. М’яка іграшка з пледом усередині . Корисно в офісі, у подорожах та вдома. Плед «ховається» всередині іграшки, тож виглядає мило, але не захаращує простір. Креативний новорічний подарунок для співробітників, що мають дітей.

. Корисно в офісі, у подорожах та вдома. Плед «ховається» всередині іграшки, тож виглядає мило, але не захаращує простір. Креативний новорічний подарунок для співробітників, що мають дітей. Набір для творчості з ліплення глини . Антистрес, арттерапія та хобі в одному наборі. Підходить тим, хто багато працює за комп’ютером.

. Антистрес, арттерапія та хобі в одному наборі. Підходить тим, хто багато працює за комп’ютером. Дерев’яні пазли . Витончена, естетична і дуже заспокійлива річ. Краще за будь-які антистрес-іграшки.

. Витончена, естетична і дуже заспокійлива річ. Краще за будь-які антистрес-іграшки. Настільні ігри . Дуже актуальний подарунок для сьогодення, коли живе спілкування стало розкішшю. До того ж такі ігри, як «Лінія часу» від Gifty ще й допоможуть вивчити історію.

. Дуже актуальний подарунок для сьогодення, коли живе спілкування стало розкішшю. До того ж такі ігри, як «Лінія часу» від Gifty ще й допоможуть вивчити історію. Сіль для ванни. Невеликий, але дуже турботливий подарунок. Гарно працює як додатковий елемент у подарунковому боксі.

Такі корпоративні подарунки створюють той самий ефект приємного сюрпризу: вони незвичні, але одразу зрозумілі та корисні.

Джерело: giftycorp.in.ua

Новинки для тих, хто хоче зберегти дух Нового року

Якщо ж ви шукаєте корпоративні подарунки, що асоціюються з зимою та новорічними святами, тоді маємо ще кілька досить креативних ідей:

Новорічні іграшки-кульки для розмальовування . Творчість, релакс і символічний новорічний ритуал — чудовий подарунок для співробітників будь-якого віку.

. Творчість, релакс і символічний новорічний ритуал — чудовий подарунок для співробітників будь-якого віку. Ялинка зі стабілізованого моху . Екоальтернатива звичайним ялинкам. Стильна, довговічна, сучасна. А ще її не треба виносити з квартири у березні.

. Екоальтернатива звичайним ялинкам. Стильна, довговічна, сучасна. А ще її не треба виносити з квартири у березні. Дерев’яні прикраси з українськими орнаментами . Незвичні, теплі й дуже впізнавані. Те, що хочеться діставати кожного року.

. Незвичні, теплі й дуже впізнавані. Те, що хочеться діставати кожного року. Новорічні соєві свічки . Довго горять, не токсичні, мають чистий аромат і виглядають естетично.

. Довго горять, не токсичні, мають чистий аромат і виглядають естетично. Шкарпетки з зимовими дизайнами. Маленький жест, який працює краще, ніж здається: практично, недорого і святково.

Доповнить такі подарунки святкова листівка — із загальним побажанням для всіх чи індивідуальним для кожного працівника.

Практичні поради: як зекономити час і бюджет на корпоративних подарунках

Щоб уникнути паніки в грудні, достатньо мати чіткий план. А скласти його допоможуть наші практичні поради:

Поставте бюджет на одну людину та на весь відділ. Визначте кількість подарунків — включно з кількома запасними. Розділіть подарунки на дві категорії: базові та додаткові, якщо щось доведеться замінити. Обирайте подарунки, які легко пакувати: це зменшує час і витрати. Перевіряйте наявність товарів перед формуванням фінального списку. Замовляйте все в одному місці або через одного провайдера, якщо це можливо — це оптимізує доставку. Обирайте набори, коли бюджет невеликий: дрібниці разом виглядають дорожче. Уточнюйте терміни доставки на старті, а не після оплати. Упаковку плануйте окремо, щоб уникнути нестачі коробок чи стрічок. Замовляйте не пізніше ніж за 3-4 тижні до Нового року чи корпоративу (а краще за декілька місяців).

Якщо діяти за таким списком, підготовка подарунків перестає бути авралом і стає звичайним, передбачуваним процесом. Але ще простіше — звернутися до професійних подарункових провайдерів, як-от Gifty Corporate. Вони беруть на себе підбір ідей, пакування, логістику та персоналізацію, тож компанія не витрачає час на нескінченні пошуки й узгодження. У результаті співробітники отримують продумані подарунки, які хочеться використовувати, а ви — економите ресурси та отримуєте гарантію, що все буде зроблено вчасно та якісно.