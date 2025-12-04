Як часто можна робити відбілювання зубів
Багато людей хочуть білі зуби, бо це додає впевненості. Відбілювання стало популярною процедурою, адже результат видно швидко. Головне питання: як часто його можна повторювати без шкоди. Частота залежить від методу, стану емалі та звичок. Надмірне відбілювання завжди пошкоджує зуби. У статті розберемо типи процедур, фактори впливу та конкретні рекомендації стоматологів.
Типи відбілювання зубів
Існує кілька способів відбілювання. Кожен відрізняється ефективністю, тривалістю ефекту та впливом на емаль.
Професійне відбілювання в клініці
Це найшвидший і найсильніший варіант. Лікар наносить гель з високою концентрацією перекису і активує його лампою або лазером. Популярні системи: Philips Zoom, Beyond, Opalescence Boost. За один сеанс зуби стають світлішими на 6–8 тонів. Результат тримається до двох років. Процедура проходить під контролем лікаря, тому ясна захищені.
Magic Smile
Експрес-відбілювання, яке роблять у салонах і торгових центрах. Використовують гель з низькою концентрацією перекису карбаміду (0,1–6 %) та LED-лампу. Сеанс відбілювання зубів Magic Smile триває 15–30 хвилин. Реальний результат: 2–4 тони. Ефект зникає через 1–3 місяці. Завдяки низькій концентрації це один з найбезпечніших варіантів, хоча й найменш стійкий.
Домашнє відбілювання під контролем лікаря
Лікар робить індивідуальні капи і видає гель (10–16 % перекис). Носити капи треба 1–4 години на день протягом 10–14 днів. Освітлення на 4–6 тонів, ефект тримається 6–12 місяців. Процедура дешевша за клінічну і безпечніша за самостійні засоби.
Самостійні засоби
Смужки Crest 3D White, гелі, відбілюючі пасти та домашні LED-набори. Ефект слабкий (1–3 тони), тримається недовго. Народні методи (сода, лимон, вугілля) краще не використовувати: вони дряпають емаль.
Фактори, що впливають на частоту відбілювання
Частота залежить від:
- товщини та міцності емалі
- наявності карієсу, тріщин, пломб, коронок
- куріння, кави, чаю, червоного вина, ягід
- віку (до 16–18 років не рекомендується)
- вагітності та годування грудьми
- алергії на перекис
- швидкості відновлення емалі після процедур
Рекомендована частота відбілювання
|
Метод
|
Безпечна частота
|
Примітки
|
Лазерне/Zoom
|
1 раз на 12–18 місяців
|
Найсильніший ефект, найвищий ризик
|
Кабінетне хімічне
|
1 раз на 12 місяців
|
Magic Smile та аналоги
|
1 раз на 3–4 місяці (до 4 разів на рік)
|
Низька концентрація, швидке повернення кольору
|
Домашнє в капах (10–16 %)
|
Повтор курсу через 6–12 місяців
|
Тільки за призначенням лікаря
|
Смужки Crest 3D Professional
|
2 курси на рік з перервою мінімум 6 місяців
|
Відбілюючі пасти
|
Курсами по 4–6 тижнів
|
Обережно з абразивністю
|
Професійна гігієна (Air Flow)
|
Кожні 6 місяців
|
Дає 1–2 тони без шкоди
Між будь-якими процедурами з перекисом має пройти мінімум 3 місяці.
Частота відбілювання завжди індивідуальна. Найчастіше можна робити Magic Smile (кожні 3–4 місяці) і професійну гігієну (кожні 6 місяців). Лазерне чи Zoom – не частіше разу на рік-півтора. Перед кожним повторенням сходіть до стоматолога і перевірте стан емалі. Так посмішка залишиться білою і здоровою.