Як часто можна робити відбілювання зубів

Багато людей хочуть білі зуби, бо це додає впевненості. Відбілювання стало популярною процедурою, адже результат видно швидко. Головне питання: як часто його можна повторювати без шкоди. Частота залежить від методу, стану емалі та звичок. Надмірне відбілювання завжди пошкоджує зуби. У статті розберемо типи процедур, фактори впливу та конкретні рекомендації стоматологів.

Типи відбілювання зубів

Існує кілька способів відбілювання. Кожен відрізняється ефективністю, тривалістю ефекту та впливом на емаль.

Професійне відбілювання в клініці

Це найшвидший і найсильніший варіант. Лікар наносить гель з високою концентрацією перекису і активує його лампою або лазером. Популярні системи: Philips Zoom, Beyond, Opalescence Boost. За один сеанс зуби стають світлішими на 6–8 тонів. Результат тримається до двох років. Процедура проходить під контролем лікаря, тому ясна захищені.

Magic Smile

Експрес-відбілювання, яке роблять у салонах і торгових центрах. Використовують гель з низькою концентрацією перекису карбаміду (0,1–6 %) та LED-лампу. Сеанс відбілювання зубів Magic Smile триває 15–30 хвилин. Реальний результат: 2–4 тони. Ефект зникає через 1–3 місяці. Завдяки низькій концентрації це один з найбезпечніших варіантів, хоча й найменш стійкий.

Домашнє відбілювання під контролем лікаря

Лікар робить індивідуальні капи і видає гель (10–16 % перекис). Носити капи треба 1–4 години на день протягом 10–14 днів. Освітлення на 4–6 тонів, ефект тримається 6–12 місяців. Процедура дешевша за клінічну і безпечніша за самостійні засоби.

Самостійні засоби

Смужки Crest 3D White, гелі, відбілюючі пасти та домашні LED-набори. Ефект слабкий (1–3 тони), тримається недовго. Народні методи (сода, лимон, вугілля) краще не використовувати: вони дряпають емаль.

Фактори, що впливають на частоту відбілювання

Частота залежить від:

товщини та міцності емалі

наявності карієсу, тріщин, пломб, коронок

куріння, кави, чаю, червоного вина, ягід

віку (до 16–18 років не рекомендується)

вагітності та годування грудьми

алергії на перекис

швидкості відновлення емалі після процедур

Рекомендована частота відбілювання

Метод Безпечна частота Примітки Лазерне/Zoom 1 раз на 12–18 місяців Найсильніший ефект, найвищий ризик Кабінетне хімічне 1 раз на 12 місяців Magic Smile та аналоги 1 раз на 3–4 місяці (до 4 разів на рік) Низька концентрація, швидке повернення кольору Домашнє в капах (10–16 %) Повтор курсу через 6–12 місяців Тільки за призначенням лікаря Смужки Crest 3D Professional 2 курси на рік з перервою мінімум 6 місяців Відбілюючі пасти Курсами по 4–6 тижнів Обережно з абразивністю Професійна гігієна (Air Flow) Кожні 6 місяців Дає 1–2 тони без шкоди

Між будь-якими процедурами з перекисом має пройти мінімум 3 місяці.

Частота відбілювання завжди індивідуальна. Найчастіше можна робити Magic Smile (кожні 3–4 місяці) і професійну гігієну (кожні 6 місяців). Лазерне чи Zoom – не частіше разу на рік-півтора. Перед кожним повторенням сходіть до стоматолога і перевірте стан емалі. Так посмішка залишиться білою і здоровою.