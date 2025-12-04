13:18 | 4.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Покинув цей світ як Герой, – Тернопільщина втратила захисника Анатолія Флісака

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Флісак Анатолій Анатолійович, повідомляє тернопільській міський голова Сергій Надал. Його життя обірвалося на 43-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Анатолій вважався зниклим безвісти з 14 жовтня 2025 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!

