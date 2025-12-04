Вперше в області: У Тернопільській лікарні з’явилася система, яка показує, за скільки часу лікарі приходять на виклики

У Тернопільській обласній клінічній лікарні почала працювати українська цифрова система виклику медперсоналу Knopka. Вперше в установі з’явився інструмент, який автоматично фіксує час реагування лікарів на виклики та допомагає вимірювати якість і швидкість надання допомоги у відділенні екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Коли медпрацівник у приймальному відділенні потребує допомоги або пацієнт перебуває у критичному стані, Knopka надсилає сигнал на спеціальний телефон чергового лікаря. Система автоматично визначає момент, коли лікар підходить у зону виклику, та фіксує фактичний час реагування. Уся інформація зберігається в електронному вигляді та доступна адміністрації для аналізу.

Перші результати роботи: допомога надходить у 8 разів швидше за стандарт.

З 12 листопада система зафіксувала 103 виклики у відділенні ЕМД (станом на 2 грудня). Загальний середній час реагування лікарів склав 3 хвилини 29 секунд.

Система дозволила лікарні вперше побачити реальні дані, які демонструють значне випередження внутрішніх стандартів:

Червона зона ( дуже термінові ): Лікарі реагували в середньому за 3 хвилини 57 секунд (стандарт лікарні: 10 хв).

Жовта зона ( середня терміновість ): Допомога надходила в середньому за 3 хвилини 34 секунди (стандарт: 30 хв).

Зелена зона ( менш термінові ): Медики прибували за 7 хвилин 55 секунд (стандарт: 60 хв).

Чому це важливо

Пацієнти отримують допомогу швидше, а лікарня тепер бачить реальні показники своєї роботи:

кількість викликів і їх відповідність до терміновості,

як швидко приходять лікарі,

у яких категоріях реагують найкраще,

де є можливість оптимізувати процеси.

Система Knopka встановлена на планшеті у відділенні ЕМД та на телефонах чергових лікарів. Вона не потребує складних інженерних робіт, працює через Bluetooth та мобільний інтернет.

Про knopka

Це система сповіщень та контролю виконання задач для медичних закладів.

Система надсилає сповіщення у випадках:

критичного стану пацієнта;

потреби в невідкладній допомозі;

виклику допомоги самим пацієнтом.

Knopka працює в понад 20 лікарнях України, серед яких ОХМАТДИТ (Київ), Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Семенюка, Львівський шпиталь ветеранів ім. Липи, Центральна міська лікарня Івано-Франківська, Міська лікарня ім. Лучанського (Херсон), Обласна дитяча лікарня (Дніпро) та інші.