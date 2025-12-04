Трагедія на Тернопільщин: на пожежі загинула жінка

Вчора, 3 грудня, о 20:08 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селищі Велика Березовиця Тернопільського району, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що площа загоряння становила 2 кв. м. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі. Пожежу було оперативно ліквідовано, а житловий будинок врятовано від знищення.

На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло 60-річної жінки без ознак життя.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним загиблої та вкотре закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Пам’ятайте: навіть незначне загоряння може призвести до фатальних наслідків

