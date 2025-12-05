Петро Лихацький став новим ректором ТНМУ: перемога у другому турі виборів

5 грудня 2025 року завершився другий тур виборів на посаду ректора Тернопільського національного медичного університету, в якому перемогу здобув декан медичного факультету Петро Лихацький. Він отримав підтримку більшості виборців серед науково-педагогічного складу, студентів та працівників університету.

Загалом на вибори було виготовлено 812 бюлетенів, і в них взяли участь 734 особи. Під час голосування було зафіксовано такі результати:

Петро Лихацький – 440 голосів (перемога)

Петро Сельський – 276 голосів

Не підтримали жодного кандидата – 17 осіб

Недійсний бюлетень – 1

Як зазначила пресекретар ТНМУ Яніна Чайківська, вибори пройшли у демократичній атмосфері, і результати стали відображенням підтримки колективу університету, який обрав новим лідером Петра Лихацького.