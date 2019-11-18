Хто дбає про могилу великого рабі-чудотворця Давида Моше Фрідмана у Чорткові?

На “старому” юдейському цвинтарі у Чорткові реконструйовано могилу “великого рабі-чудотворця” Давида Моше Фрідмана (Rabbi David Moshe Fridman, 1827-1904), який був засновником у Чорткові хасидської династії рабинів та “Товариства вивчення Тори”.

Поховання на “старому куркуті” проводилися від XVII до початку ХХ століття. У роки нацистської окупації його було зруйновано, а стели з надгробків масово використовувалися населенням для мощення вулиць і дворів.

Могилу рабі було відновлено тут біля 20 років тому і відтоді “старий куркут” відвідують паломники-хасиди та дослідники історії Східної Європи. На жаль, невдовзі металеву огорожу вкрали невідомі зловмисники, а місцина довкола надгробка з року в рік потопала у бур’янах. Тому провадити іноземних гостей до цього місця завжди було соромно.🤨

Місцевій владі наразі не відомо, хто і за які кошти проводить реконструкцію. Можна лише припускати, що роботи виконано за ініціативи п. Шейхета Мейлаха, лідера Об’єднання комітетів Американської єврейської організації, який вже не перший рік проявляє зацікавлення в облаштуванні меморіального цвинтаря на цьому місці.

Як бачимо, в ході земляних робіт знайдено кілька уламків давніх мацев. Такі знахідки трапляються у місті щороку і їх доволі багато. Частину стел комунгосп звозить тепер на “новий” юдейський цвинтар в районі Калічівка. Частина втрачається, як то сталося з стелами гарної мистецької роботи, знайденими 5 років тому на вул. Монастирськиій. Вони безперечно походили саме зі “старого кіркуту”.

Було б добре спроектувати тут лапідарій зі знайдених стел у формі опорної стіни , яку також вже на часі реконструювати.

Олександр Степаненко