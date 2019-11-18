На Тернопільщині активно віддають землю в оренду

У Тернопільській області орендна плата за землі держвласності перевищила стартову у 3,5 рази.

За результатами земельних аукціонів, які проведені у листопаді цього року Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області, продано права оренди 4 земельних ділянок державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 14,39 га терміном на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства. Чотири аукціони проведено на ділянки розташовані у Борщівському, Гусятинському, Збаразькому та Кременецькому районах.

Стартовий розмір річної плати за користування земельними ділянками, визначений за результатами торгів, становить 9,2 тис гривень. Ці кошти орендарі сплачуватимуть щорічно до бюджету місцевих рад Тернопільщини.

«Збільшилася зацікавленість потенційних покупців, готових вкладати гроші у ведення сільського господарства на території області. А завдяки організації аукціонів отримуємо найкращу ціну за оренду земель, значні додаткові надходження до бюджетів місцевих рад, прозорість у врегулюванні земельних відносин на місцях», – відзначає Роман Левчик, виконувач обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

На останньому земельному аукціоні, організованому Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області, що відбувся 11 листопада, ціна продажу права оренди земельних ділянок зросла з 8 до 132,98 відсотка. Найдорожче продано права оренди ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів у Збаразькому районі загальною площею 2,6087 гектара. У результаті торгів ціна оренди земельної ділянки зросла до 32,02 тисяч гривень (стартова ціна становила 1,93 тис. гривень), з розрахунку 12,27 тис.гривень за 1 гектар.

Розмір річної плати за користування землею, визначений за результатами земельних торгів склав 57,1 тис. гривень. Ці кошти орендарі будуть сплачувати щороку до бюджетів місцевих рад.

Довідкове

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».