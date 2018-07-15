Хто сказав, що піст – це сумний час?, – Блаженніший Святослав під час зустрічі з молоддю в Зарваниці

Н

е варто розуміти і сприймати піст суто через призму сумного періоду, оскільки піст – це ще одна можливість попрацювати над собою. Якщо правильно організувати християнське дозвілля та звернутися до духівника, то зможемо радісно його пережити.

«Хто сказав, що піст – це сумний час? Почитайте літургійні книги Великого посту й тоді побачити, як автори наголошують: “Нарешті прийшов цей благодатний час”. Святий Франциск Салезій казав: “Сумний святий – сумнівний святий”», – зазначив Предстоятель УГКЦ.

А тоді продовжив: «Ми думаємо, що час посту – це час смутку. Ми наче не вміємо постити, але навчімося це робити! Звісно, в період постів ми стараємося не влаштовувати гучних забав (наприклад, весіль), але це не означає, що ми не можемо по-християнськи організовувати своє дозвілля. Тобто питання полягає в тому “як”: як це правильно зробити і організувати? І тут Церква-мати готова вам допомогти, щоб радісно переживати всі пости… Якщо ми відмовляємося від гріха на період посту і за ним сумуємо, то які ми християни? А справжній піст насправді є моментом активної праці над собою».

За його словами, переглядати пости не будуть. Він також додав, що варто переживати піст як християни ХХІ століття – потрібно це робити разом.

«Тому перед тим, як почати піст, варто кожному з вас піти до свого духівника і розказати йому, як прагнете це зробити, – рекомендує Блаженніший Святослав. – Він допоможе укласти духовну програму (дорогу) посту, найбільш потрібну для вас, і тоді не будете сумувати. Після цього піст буде часом звільнення від якихось залежностей, від гріха тощо», – зазначив Глава Церкви.