17:01 | 21.09.2020
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Автобусну зупинку в Борщеві зробили арт-об’єктом (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!
Минулої суботи активісти Молодіжної ради м. Борщів Валентина Лукій, Юлія Гринчишин, Марійка Зубик, Інна Ониськів, Уляна Чубак, Оксана Кобилянська Володимир Симанишин з Висічки та працівник комунального підприємства зібрали і повантажили на машину понад десять величезних мішків зі сміттям та гілля кущів, позамітали прилеглу територію місц зупинки громадського транспорту. Почистили, заштукатурили, погрунтували, побілили і розфарбували автобусну зупинку. Тепер – це справжній артоб’єкт. 

 

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