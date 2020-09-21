Автобусну зупинку в Борщеві зробили арт-об’єктом (фото)

Минулої суботи активісти Молодіжної ради м. Борщів Валентина Лукій, Юлія Гринчишин, Марійка Зубик, Інна Ониськів, Уляна Чубак, Оксана Кобилянська Володимир Симанишин з Висічки та працівник комунального підприємства зібрали і повантажили на машину понад десять величезних мішків зі сміттям та гілля кущів, позамітали прилеглу територію місц зупинки громадського транспорту. Почистили, заштукатурили, погрунтували, побілили і розфарбували автобусну зупинку. Тепер – це справжній артоб’єкт.

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