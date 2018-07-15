Двома гелікоптерами в Зарваницю – на прощу прилетів Порошенко (фото, відео)

Аби зустрітися з вірянами української греко-католицької церкви Петро Порошенко у Зарваницю прилетів аж на двох гелікоптерах, – пише ОВІД.

Нагадаємо, сьогодні у селі Зарваниця Теребовлянського району відбувається Всеукраїнська проща греко-католиків, яку щороку відвідує більше 50 тисяч українців. Саме її у неділю виіршив відвідати президент.

Для зручностей гарната у селі поблизу Маріївського центру на швидкоруч навіть облаштували вертолітний майданчик. Аби допитливі українці не бачили як Петро Порошенко виходить з вертоліта охорону виставили за кілометр від майданчика.

Спочакту на вертолітний майданчик приземлився один гелікоптер. А через 10 хвилин за ним на землю спустився ще один – сніжно-білого кольору.

Як з’ясувалося пізніше, саме в білому гвинтокрилі і литів президент. В іншому ж гелікоптері прилетіла уся свита Порошенко – особиста охорона, преса та його представники. Усі люди пересіли в чорні авто супроводу і під’їхали до Маріївського духовного центру. Тут, до речі, на прохід Порошенка вже чекав живий коридор з прочан. Людей від гаранта відгородили спеціальним забором, а по обидві сторони поставили працівників з Управдіння державної охорони та приватної охорони президента.

Наразі, основна літургія Служби Божої вже розпочалася. Її особисто проводить голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.