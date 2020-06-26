Художник Михайло Грицаюк створив для Шумська нову фотозону (фото)

Парк «Соснина» у Шумську перетворюється на громадський простір, який підлаштовується під потреби населення. Упродовж червня здійснено значні роботи для його облаштування.

При в’їзді у парк встановлено сортувальний майданчик з контейнерами для відходів. Якщо пройти далі доріжкою, то ліворуч на підвищенні підприємство «Pradub» встановлює альтанку у незвичній формі з гойдалками. Біля сцени облаштовано місце, біля якого прилаштовані катамарани. Поруч завершується будівництво будиночка для інструментів. Вище над лавочками для глядачів оновлено тіньовий навіс. Художник Михайло Грицаюк, на замовлення міської ради, перетворив звичний піднавіс на стильну фотозону, у якому поєдналися історичні мотиви та стріт-арт.

Невдовзі у рамках спільного проекту Шумської міської ради та Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) передбачається укладання бруківки на території парку, встановлення біотуалетів, завершення встановлення альтанки та відновлення елементів благоустрою.

Орендувати водний транспорт (катамарани) можливо за доступною ціною – 30 грн за 30 хвилин. Для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей ця послуга буде безкоштовною. Додаткова інформація щодо послуги буде опублікована пізніше.