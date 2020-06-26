Для чоловіків — 10 разів віджатися, для жінок — присісти: у Байковецькій ОТГ підтримали польський флешмоб

Байковецька об’єднана громада прийняла естафету від польських партнерів – Gmina Wielka Wieś. Вони пропагують здоровий спосіб життя і збирають кошти для хворої півторарічної польської дівчинки Тосі.

Працівники Байковецької сільської ради також вирішили підтримати Тосю і допомогти їй фінансово.

Завдання флеш-мобу: для чоловіків 10 разів віджатися від землі, для жінок – присісти.

Естафету байківчани передали партнерам з естонського муніципалітету Elva vald, а також друзям – Великогаївській об’єднаній територіальній громаді та Білецькій ОТГ.

