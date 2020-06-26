Богдана Капіца з Тернопільщини пробігла тридцять два кілометри. Щоб зібрати кошти для лікарів

«Якби я не збирала кошти для лікарів, мабуть, не пробігла свої перші 32 км», розповіла шумчанка Богдана Капіца.

Дівчина робить це на благодійній ініціативу #30kmdanky. ШумськINFO запитали Дану, як усе це відбувалося і чому вона хоче допомогти лікарям.

– На благодійній платформі «Kind Challenge» я збираю 10 000 грн для фонду «Дихай! Разом проти коронавірусу!» . За ці кошти закуплять захисні костюми, маски для українських медиків й автоматичні гематологічні аналізатори крові.

19 червня я пробігла навіть не 30, а 32 км за один раз. Не скажу, що це було надзвичайно важко. Бо я тренувалася й завчасно склала маршрут. Однак, були свої виклики. Десь на 25 км зрозуміла, що не отримую задоволення від бігу. Але бігла далі й наказувала собі просто швидко переставляти ноги. Дуже допомогла вода. Давно вже не отримувала такого задоволення від звичайних ковтків.

Однак, найбільшою підтримкою стали люди. Мої друзі з інших міст України бігли зі мною дистанційно. Разом ми здолали 97 км. А Микола з Борислава встановив свій рекорд — перші 30 км. Окрім цього, мене надихнули люди, яких зустріла по дорозі. Першими були дівчинка з мамою, які сказали мені: «Молодець -молодець!». І я почала бігти швидше.

Дехто запитує, як біг пов’язаний з благодійність. Я відповідаю однією фразою: «Мої зусилля конвертуються у капітал». Якби я не збирала для лікарів, мабуть, не пробігла свої перші 32 км саме зараз. У країнах Заходу і США благодійно-бігові акції дуже популярні. Хочу розвивати подібні ініціативи в Україні. Я не прошу нікого робити великих пожертв. Іноді достатньо просто відмовитися від чашки кави.

Поки що я назбирала лише половину суми – 5060 грн. Тому вирішила продовжити благодійний челендж. Моя нова ціль – 42 км. Бігтиму в День Незалежності України. Якщо ви хочете підтримати мене — переходьте за посиланням https://kindchallenge.net/user/5ecbfc631c170e0007acbe57 або qr-кодом. Якщо ви з Шумщини, коли робитимете пожертву, будь ласка, зазначте біля свого імені «Шумськ» або ваше село. Мені буде приємно, коли побачу, що кампанію підтримали краяни і краянки. Детальніше дізнатися про мою ініціативу можна в моєму Iнстаграмі @danka_i_obiymy або за #30kmdanky

Джерело: ШумськINFO