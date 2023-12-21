“Інвестори йдуть з Кременця так у нього і не потрапивши”, – Вячеслав Онишкевич

Рівно місяць назад за ініціативи ГО “ФОРМАТОР” та підтримки австрійських приватних інвесторів було прийнято позитивне рішення щодо капіталовкадень у будівництво підземних паркінгів у місті Кременець. Керуючись цим до Кременецької міської ради було спрямовано лист про надання пропозицій щодо потенційних земельних ділянок. Кошторисна вартість проєктів становила від 5 до 10 мільйонів євро кожен, – повідомляє голова ГО “ФОРМАТОР” Вячеслав ОНИШКЕВИЧ.

Однак за 30 днів місцеві урядовці навіть не спромоглись поцікавитись деталями вказаного інвестиційного задуму. Пасивність чиновників просто вражає. Ані пропозицій, ані відповіді ми так і не отримали, – каже Вячеслав ОНИШКЕВИЧ.

Дана нагода мала стати першим важливим кроком на зустріч австрійській будівельній корпорації, важливим сигналом до майбутньої співпраці, а для мешканців громади – дієвим розвитком інфраструктури. У підсумку – інвестори йдуть з Кременця так у нього і не потрапивши. Висновки робіть самі.