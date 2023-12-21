Страшна звістка прийшла на Тернопільщину – загинув Сергій Бабенко

Страшна звістка сколихнула сьогодні і Заводську громаду. З глибоким сумом Чортківська військова адміністрація повідомляє про ще одну болючу втрату.



Загинув Сергій БАБЕНКО, 14.02.1976 року народження, який на початку повномасштабного вторгнення привіз свою родину з Миколаєва, а сам пішов захищати Україну.



Свій останній бій мужній Воїн зустрів 19 грудня на лінії зіткнення сіл Новопрокопівка та Роботине Запорізької області.



Біль та ненависть до ворога переповнює серце кожного. Адже гине цвіт нації, люди, які могли б ще жити, творити та звеличувати свою державу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Маємо щомиті памʼятати, якою ціною дається нам кожен крок до Перемоги.



Не забудемо… Не пробачимо

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