Іван Чайківський: до поетапного відкриття ринку землі варто повернутися (відео)

Правка народного депутата від Тернопільщини, члена депутатської групи “За майбутнє” Івана Чайківського не набрала достатньої кількості голосів, хоча її підтримало значно більше депутатів, ніж інші правки, як правило, технічного характеру.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

“Сьогодні пропонував правку до “земельного” закону, яка би ввела поетапний ринок та підтримала молочно-товарні ферми. Не пройшла. Хоча понад сотню депутатів її таки підтримали, що значно більше, ніж інші правки, здебільшо технічного змісту. Думаю, будемо продовжувати наполягати на тому, що тваринництво має бути в пріоритеті”.

На думку депутата, ринок землі потрібно відкривати спочатку для громадян України, потім для юридичних осіб, кінцевими власниками яких є громадяни України, а потім – після референдуму – для решти юридичних осіб.

“Виняток запровадити для тих господарств, які займаються молочним скотарством, і дозволити їм купувати землю відразу з розрахунку 2 гектари на одну корову”. – пояснює народний депутат.

Депутат висловив сподівання, що до поетапності та дієвої підтримки методом економічного стимулювання галузі тваринництва ще варто повернутися.