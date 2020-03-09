Які райони ліквідують на Тернопільщині? Карта

З’явилася нова інформація щодо можливого майбутнього адміністративного устрою області.

Проект саме обговорюється в структурних підрозділах Кабінету Міністрів України.



Влада хоче залишити всього 4 райони замість 17.

Очікується, що залишаться Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський райони, які в майбутньому можуть називатися повітами.

Бережанський район налічуватиме 11 територіальних громад. Він буде об’єднувати 152,4 тисяч осіб. До складу району, окрім Бережанщини, повинні ввійти Козівщина, Підгаєччина, Монастирищина, частина Зборівщини (без врахування Залозецької громади) та Золотниківська громада, яка зараз входить в Теребовлянський район.

Кременецький район має об’єднати лише 9 громад. В ньому будуть проживати майже 160 тисяч осіб. Об’єднаний район повинен включити в себе в повному складі сучасні Кременецький, Лановецький та Шумський райони. Окрім цього, до північного району повинна відійти Залозецька ОТГ зі Зборівщини та Вишнівецька ОТГ із Збаражчини.

Тернопільський район буде найбільшим за кількістю населення. Він об’єднуватиме майже 432 тисячі населення із 18 територіальних громад. Сюди, окрім обласного центру, відійдуть Тернопільський та Підволочиський райони. Також, сюди приєднають переважну частину Збаразького району, окрім Вишнівецької громади, Теребовлянський район, за винятком Золотниківської громади та Гримайлівська громада з Гусятинського району. Варто зазначити, що фактично до Тернополя відійде частина сіл сучасної Зборівщини, які вже відносяться до територіальної громади обласного центру.

Чортківський район повинен об’єднати аж 24 громади, в яких проживають майже 300 тисяч осіб.Сюди, окрім Чортківщини, увійдуть Борщівський, Бучацький, Заліщицький райони та переважна частина Гусятинського району, за винятком Гримайлівської громади.

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