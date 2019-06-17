Для кого у лісі на Тернопільщині встановлюють феромоні пастки

У Бучацькому лісгоспі встановлюють феромоні пастки для боротьби з шкідниками лісу.

У пошуках кращого методу боротьби із стовбурними шкідниками, науковці виявили, що шкідники чутливо реагують на запахи. Під час шлюбного періоду самки виділяють феромони – пахучі речовини. Це і послужило ідеєю використовувати запахи, які заманюють шкідників у пастки.

Вчора, інженер охорони та захисту лісу ДП «Бучацький лісгосп» Василь Деременда разом із головним спеціалістом відділу карантину рослин Віктором Гриців та начальником управління фітосанітарної безпеки Віталієм Панькевич здійснили обстеження та встановлення феромонних пасток на виявлення шкідників лісу у Криницькому лісництві.

Встановлення феромонних пасток дозволить моніторити кількість і відловлювати і поширення шкідників, прогнозувати їх чисельність в майбутньому.

Також підприємство звертається до громадян з проханням не пошкоджувати, та не переміщувати пастки якщо доведеться з ними зіткнутися в лісі, для людини та природи такі пристрої не несуть ніякої загрози