Корупція та насильство в Борщівському ТЦК: судді відмовились розглядати справу

На початку року до суду була передана резонансна справа щодо шести працівників Борщівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), яких підозрюють у низці серйозних злочинів, зокрема у побиттях, викраденні людей та масштабній корупційній діяльності. Однак, через конфлікти інтересів і зв’язки з обвинуваченими, справа не була розглянута жодним суддею Борщівського райсуду.

За майже пів року, розгляд справи так і не розпочався: два судді подали самовідвід, а один з обвинувачених вимагав відвід ще одного судді через особисті неприязні відносини. Третя суддя також подала самовідвід, адже мала дружні зв’язки з кількома підозрюваними. Внаслідок цього, жоден суддя Борщівського суду не зміг безпосередньо брати участь у розгляді справи.

24 липня 2025 року справу передали до іншого суду. Тернопільський апеляційний суд направив її до Заліщицького районного суду, що дозволить уникнути подальших затримок.

Нагадаємо, що у липні 2024 року була затримана група працівників Борщівського ТЦК, серед яких воєнком та його підлеглі. Їх звинувачують у вимаганні хабарів, незаконному позбавленні волі, викраденні людей і корупційних злочинах. За версією слідства, вони брали гроші та паливо за не вручення повісток та за забезпечення відстрочки від мобілізації. Протягом розслідування було вилучено понад 1,8 мільйона гривень, 82 тисячі євро, 96 тисяч доларів США та інші докази корупційної схеми.

Зокрема, воєнком, який тимчасово виконував обов’язки начальника відділу, вимагав у громадянина скретч-картки на паливо вартістю майже 15 тисяч гривень за “вирішення питання” щодо не вручення повістки брату цього громадянина. Його підлеглий також вимагав хабарі за оновлення військово-облікових даних без проходження медкомісії.

Одним з потерпілих був багатодітний батько, якого незаконно утримували в ТЦК, били та вимагали 30 тисяч гривень. Ці гроші збирали його родичі, оскільки сам чоловік не мав таких коштів. Після того, як він здався і заплатив гроші, його вивезли з території ТЦК і залишили на зупинці.

До січня 2025 року слідство виявило нові факти щодо злочинної діяльності працівників ТЦК та їх спільників. Виявлено ще 13 нових фактів, включаючи вимагання хабарів за відстрочку мобілізації та не вручення повісток військовозобов’язаним. Підозрювані також брали гроші та паливо за “вирішення питань” щодо військових, суми коливалися від тисячі до 15 тисяч доларів.

Проте, навіть після того, як справа була передана до суду, Борщівський районний суд не зміг розглядати її через численні самовідводи суддів. Один з суддів заявив самовідвід через те, що він тривалий час працював з одним з обвинувачених у поліції, інший — через конфлікт у минулому, а третій суддя підтримував товариські відносини з кількома обвинуваченими.

25 березня 2025 року одна з суддів подала самовідвід через зв’язки з обвинуваченим, а ще один суддя зробив це після конфлікту з одним з підозрюваних. І нарешті, третя суддя заявила про самовідвід через дружні стосунки з двома обвинуваченими та їх родинами.

24 липня 2025 року Тернопільський апеляційний суд перенаправив справу до Заліщицького районного суду для подальшого розгляду, з огляду на відсутність неупереджених суддів у Борщівському суді.

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