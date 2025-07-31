У Тернополі водій маршрутного автобуса збив перехожу

31 липня близько 13:20 у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Пирогова водій маршрутного автобуса збив людину.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними, 72-річний водій маршрутного автобуса марки Isuzu, який курсував за маршрутом «мікрорайон Північний — ринок», допустив наїзд на жінку-пішохода.



Потерпіла — жителька села Козівка, 1994 року народження. На момент аварії вона перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.



Водій на момент аварії був тверезий, але у нього взяли кров для перевірки. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.



Поліцейські Тернопільщини закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними на пішохідних переходах та в зонах інтенсивного руху громадського транспорту.







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