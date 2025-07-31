Тернопільська бібліотека обмінює російську літературу на сучасні українські книги і допомагає ЗСУ

У Тернополі триває акція «Русску літературу – на макулатуру!», ініційована Центральною міською бібліотекою. Мешканці громади приносять до бібліотеки російськомовні книги, які надалі здають на переробку, а виручені кошти спрямовують на закупівлю нових українських видань.

Ініціатива має на меті не лише очистити книжкові полиці від застарілої та ідеологічно ворожої літератури, а й водночас оновити бібліотечний фонд сучасною українською книгою. Частину виручених коштів також передають на потреби Збройних сил України.

Цього тижня працівники Центральної міської бібліотеки вже здали чергову партію зібраної літератури для утилізації. До акції долучаються як постійні читачі, так і випадкові відвідувачі, які приносять не лише російські книжки, а й іншу макулатуру.

У бібліотеці зазначають, що акція триває, і закликають усіх бажаючих активно долучатися. Принести книги або макулатуру можна до Центральної міської бібліотеки за адресою: вул. Руська, 31.