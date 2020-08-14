Лановецька лікарня має великі борги

Адміністрація КНП «Лановецька центральна районна лікарня» вкрай стурбована ситуацією, яка склалася з оплатою енергоносіїв у 2020 році. Про це повідомляють у медичному закладі.

З початку року із Лановецького районного бюджету за поданням райдержадміністрації та рішеннями районної ради було виділено на оплату енергоносіїв – 1 млн 064 600 грн.

Поряд із цим, Лановецька міська рада ( ОТГ) виділила всього 100 тис. грн., а Борсуківська сільська рада – жодної гривні.

Розрахунок потреби коштів на оплату енергоносіїв у 2020 році по КНП «Лановецька ЦРЛ» становить 3 703, 5 тис.грн.

З 1 квітня лікарня фінансується за укладеними договорами з НСЗУ. Згідно бюджетного законодавства до видатків, що здійснюються з районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать видатки на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я.

Головний лікар лікарні неодноразово направляв листи в міську раду, брав участь в сесіях, але, на жаль, керівництво та депутати міської ради виділяють кошти на більш пріоритетні об’єкти.

Водночас щомісячно лікарня перераховує до бюджету міста Ланівці більше 200 тис.грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що за рік – більше 2,5 млн грн. та надає допомогу жителям усіх сіл району та міста.

Залишається непогашеною заборгованість за спожиту теплову енергію в березні – квітні 2020 року на суму 299 894,65 грн. перед ТОВ «Теплодар плюс» (728,3115 Гкал), а вже потрібно проводити підготовку до нового опалювального сезону.