«Лідер – це не той, хто сам ним хоче бути, але той, кого вибирає Господь», – тернопільський владика Теодор

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) взяв участь у з’їзді лідерів руху «Подружні зустрічі», що проходив у Марійському духовному центрі Зарваниці 4-6 жовтня. Владика Теодор поділився із лідерами руху думками щодо покликання лідера у християнській спільноті.

«Лідер – це не той, хто сам ним хоче бути, але той, кого вибирає Господь», – наголосив єпископ. Він навів приклад зі Старого Завіту, як Бог обрав Мойсея – провідника ізраїльського народу у виході з єгипетської неволі. «Поряд з цим важливим елементом покликання є відповідь людини Богові. Лідер – це той, хто на Боже покликання відповідає – так, і не боїться взяти на себе відповідальність».

Архиєрей окремо передав вітання і благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) для всіх членів руху «Подружні зустрічі».

Організаторами з’їзду стали національні лідери Богдан й Оля Чайківські та члени правління руху. На зустріч прибули подружні лідери Київського, Львівського, Івано-Франківського, Тернопільського та Чортківського осередків спільноти, а також їхні духівники. Головна мета – знайти шляхи покращення та розширення діяльності руху «Подружні зустрічі».

прес-служба архиєпархії

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