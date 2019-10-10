Інновації для вчителів: скасування надбавки за вислугу років та 40 годинний робочий тиждень

Впродовж цього тижня члени робочої групи Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, до складу якої входять представники Профспілки, обговорюють пропозиції народних депутатів України, внесених ними до законопроекту «Про повну загальну середню освіту», реєстраційний № 0109, для розгляду його в другому читанні.

Як відомо, ЦК Профспілки спрямовано звернення до голів фракцій політичних партій та груп у Верховній Раді України, відповідних комітетів та особисто до 45 народних депутатів України, членів профільного Комітету та інших, діяльність яких була пов’язана з освітньою галуззю, з ініціативою підтримати профспілкові пропозиції та зауваження і внести їх на розгляд парламентарів, повідомляє Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки.

У повному обсязі їх враховано та внесено народними депутатами України І.М. Констанкевич, В.Є. Івченком.

Однак величезну тривогу викликають наміри окремих народних депутатів України: Совсун І.Р., Піпа Н.Р., Вакарчук С.І., Васильченко Г.І., Лозинський Р.М., Василенко Л.В., Цабаль В.В., Осадчук А.П., Юрчишин Я.Р., Рахманін С.І., Устінова О.Ю., Стефанишина О.А., Клименко Ю.Л., які у своїх пропозиціях пропонують (поправка 228) у статті 24 законопроекту встановити норму, що робочий час педагогічного працівника для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи складає 40 годин на тиждень.

Тобто народні обранці пропонують всупереч статті 22 Конституції України, статті 51 Кодексу законів про працю України, Законам «Про освіту», «Про загальну середню освіту» погіршити умови праці вчителів та запровадити для них 40 годинний робочий тиждень.

Ці представники народу у Верховній Раді України хочуть скасувати доплати вчителям за класне керівництво, за перевірку навчальних робіт, за завідування навчальними майстернями, кабінетами, спортивними залами, навчально-дослідними ділянками, за обслуговування комп’ютерної техніки та за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів, завідування бібліотеками, роботу з бібліотечним фондом підручників, підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання «старший учитель», а також скасувати норми про обов’язковість письмової згоди вчителя на роботу на неповну ставку, надаючи нововведенням таке обґрунтування:

«Нарахування заробітної плати педагогічних працівників зараз є дуже ускладненим, а також обмежує академічну автономію педагогічних працівників, приписуючи їм певні види діяльності як обов’язкові. Крім того, система надбавок і доплат створює хибні мотивації для педагогічних працівників, оскільки значну частину (до 50%) їхньої заробітної плати складають надбавки, натомість різниця між кваліфікаційними категоріями складає близько 5%. Тобто у педагогічних працівників немає мотивації до професійного зростання.

Ми пропонуємо суттєво збільшити розрив між кваліфікаційними категоріями та усунути доплати за певні види робіт, оскільки ці види робіт не є додатковими та мають входити у посадові обов’язки вчителів. Також ми пропонуємо скасувати надбавку за вислугу років, оскільки вона не відображає безпосередньо професійного зростання педагогічних працівників».

Народні обранці пропонують (поправка 495) вилучити зі статті 61 освітянського закону норми про встановлення науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам доплати за наукові ступені та вчені звання, щомісячні надбавки за вислугу років, щомісячну доплату за сертифікацію.

Варто зазначити, що згідно зі статтею 61 закону «Про освіту» посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3 мінімальних заробітних плат та підвищується не менше ніж на 10 % за кожною наступною кваліфікаційною категорією.

Глибоке занепокоєння викликають також пропозиції щодо заборони спрямування освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників гімназій, загальна кількість учнів в яких становить менше 50 осіб; ліцеїв, заснованих сільськими, селищними, міськими (міст з населенням менше 50 тисяч) радами; ліцеїв, загальна кількість учнів 10-12 класів в яких становить менше 300 осіб та здійснення оплати праці педагогічних працівників таких закладів освіти виключно за рахунок коштів їх засновників.

Передбачається антиконституційна норма про припинення з 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти та одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на шість років, а з керівниками, які отримують пенсію за віком, – на один рік без проведення конкурсу та звільнення їх у разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору. Аналогічна пропозиція про припинення трудових договорів передбачається стосовно педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.