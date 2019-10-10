Помер Олександр Башта

Не стало Олександра Башти, депутата Тернопільської обласної ради, громадського активіста. Цю інформацію підтвердили у лікарні швидкої допомоги, – пише ТВ-4. Йому було 58 років.

Чоловік потрапив до лікарні із інсультом та впав у кому. Його прооперували, згодом Башта прийшов до тями. Медики у інтерв’ю місцевим журналістам говорили, що стан чоловіка стабільний, є динаміка до покращення.

Після того, як Олександр Башта прийшов до тями, на нього чекала реабілітація. Чоловік був ще дуже слабким.

Як повідомив, головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, Олександр помер сьогодні о 19.35 в реанімації. Причина смерті – обширний крововилив.