В межах проєкту Юнісеф розповіли про головні принади Тернопільщини

Попри неймовірні руйнації в часи Другої світової війни, Тернопільщина, без сумніву, залишається однією з коштовних перлин Заходу України. Про архітектурні, природні та культурні принади нашого славного краю розповіли у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей під час батьківської зустрічі, що відбулась в межах проєкту «Юнісеф – життєві навички та психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій».

Захід відбувся за участі співзасновника ГО «Український лад» Олександра Джура, який розповів про найкрасивіші маршрути Тернопільщини, а також поділився таємницями сили, здоров’я і молодості наших предків, які в усьому звірялись матінці-природі та за усякої потреби користувались її щедрими дарами.

Познайомитись детальніше і навіть трішки відчути неповторну енергетику «місць сили» Тернового краю учасники заходу мали можливість, переглянувши цікавий відеоматеріал про дивовижний Дністровський Каньйон, унікальні печери «Кришталева» і «Вертеба», Джуринський водоспад та інші природні дива. А ще – Доторкнутись до історії в буквальному розумінні, розглядаючи глиняні вироби, які пан Олександр прихопив із собою. Це копія скульптури Збручанського ідола, датованого IX століттям, а також глечики, виготовлені за старовинною рецептурою на глині і молоці з сіл Трипілля та Васильків, що на Київщині.

Ще більше цікавої інформації про історичні та природні пам’ятки Тернопільщини і нашої прекрасної України можна дізнатись, завітавши у бібліотеку. Тут, у стінах книгозбірні, розгорнуто ще одну потужну лінію фронту – культурну та інтелектуальну. Приєднуйтесь – разом неодмінно переможемо!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей