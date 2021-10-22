На Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу

У січні-вересні 2021 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 38 дозволів на застосування праці іноземних громадян. У минулому році найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Турецької Республіки, Вірменії та Польщі.

В області іноземці працюють на виробництві (42%), у сільському господарстві (11,5%), в торгівлі (18,3%), сфері обслуговування і надання послуг (11%), переробній промисловості та інших сферах (17,2%).

На 01.10.2021 на Тернопільщині 43 роботодавці використовують працю 63 іноземців з 18 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія, Латвія, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь, Грузія, Італія та ін.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».