Мати-героїня та волонтерка з Тернопільщини вимагає у прокурорів знайти винних у смерті її сина

Мати-героїня та волонтерка з Теребовлянщини Любов Солтис звертається до обласного прокурора Петра Бойка та його заступника та Олександра Божко щодо належного розслідування справи про смерть її сина.

8 червня минуло два роки як син Любові Солтис трагічно загинув на виробництві Теребовлянського ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОЛОС – 2 (ТОВ АП “КОЛОС-2”), але й досі розслідування випадку смерті на виробництві через халатність власника буксує на місці, хоч подібний випадок на цьому підприємстві не перший.

Багатодітна жінка мала раніше п’ятеро дітей (вона з родиною проживає в с. Плебанівка, що за 2 км від Теребовлі), але 08.06.2018 року її син Володимир впав з висоти під час висотних робіт на одній із конструкцій «ТОВ АП Колос-2», де працював без запобіжних захисних засобів, та гострий край бляхи перерізав йому горло. Під час того був присутній і його батько Роман Солтис та в нього ще довго поліція не брала покази, як від свідка нещастя. Ось пройшло два роки, пані Любі за цей час довелося пооббивати купу владних порогів всіх рівнів, її намагалися залякати, «пресувати», підкупити врешті. Та жінка готова за справедливість йти до кінця, добиватись правди в судочинстві нашої держави.

Вона постійно підкреслює: «Я свого сина ніколи і ні за яких обставин не продам , не залишу незакінченою справу,буду добиватись справедливості, щоб мені це не коштувало і в кінці кінців винні в смерті молодих людей на виробництві понесуть заслужену кару, якби вони не викручувалися…».

У день загибелі свого сина, в «чорний день» для її родини – як каже жінка, вона вирішила звернутись до обласного прокурора та його заступника по відео та, щоб те бачило якомога більше людей всієї Тернопільської області, всієї України та й світу. Це проходило в Молодіжному парку міста, що розмістився понад рікою Гнізна, тут відпочивали люди, гралися діти, щебетали пташки, бігали білочки, а мати…

Вона із сльозами на очах, із тремтінням в голосі виплескувала наболіле. До речі, за цих два роки пошуків правди, волонтерка(вона є головою Міжнародного благодійного фонду «Чесна Україна») здійснила масу благодійних справ воїнам-землякам, різним верствам мало імущих людей, дітям, інвалідам і так, за її словами, буде діяти до самого скону.

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