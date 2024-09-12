Як вибрати одяг для собаки

При появі тварин в кумедних костюмчиках багато людей думають, що їхні власники віддають данину моді. Проте це не зовсім так. Одяг для собак виконує чимало важливих функцій — захищає від негоди, сонця та навіть використовується для водних розваг. Знайти одяг для домашніх сабак легко у інтернет-магазині sobachka.com.ua з доставкою по всій Україні. Купуючи якісні товари, господарі проявляють любов та турботу до чотирилапого друга.

Різновиди одягу для тварин

Як і для людей, одяг для тварин буває різним. Від розмаїття стилів, моделей, та призначень часом легко розгубитися. Загалом вироби можна поділити на три категорії: для холодної пори року, демісезонні та літні. Серед найпоширеніших моделей одягу для чотирилапих можна виділити:

Комбінезони з утеплювачами для зимових прогулянок. Такий одяг буде доречним під час морозів, снігопадів, переривчастого вітру. Завдяки верхньому щільному шару тіло тварини захищене від холоду. Для маленьких порід собак варто купувати комбінезони з капюшоном.

Дощовики. Незамінні моделі для вигулу в дощові дні. Для пошиття використовуються легкі тканини, які не пропускають воду. Щоб забезпечити улюбленцю більший комфорт, можна придбати дощовик з флісовою підкладкою.

Светри, світшоти. Зручний м’який одяг, який стане в нагоді під час прогулянок у суху прохолодну погоду. Комфорнтні моделі не сковують рухи тварини. Собакам зручно бігати, стрибати, та головне, що улюбленець не замерзне навіть за перших заморозків.

Захисний одяг від кліщів. Ці моделі знадобляться під час прогулянок на природі. Зазвичай одяг виготовляють з легких дихаючих тканин, які додатково обробляють інсектицидами для відлякування комах.

Футболки білого кольору. Такі моделі використовують для прогулянок у спекотні дні. Біла тканина відбиває сонячні промені, завдяки чому тварина отримує додатковий захист від перегрівання.

До спеціального одягу можна віднести моделі для водних розваг. Ці вироби працюють як рятувальні жилети. Якщо тварина має довгу шерсть, їй важче втриматися на плаву. У цьому випадку допоможе жилет. За допомогою спеціальної ручки власнику тварини легше направляти її у воді.

Який матеріал вибрати

Коли мова йде про одяг для собак, важливо звертати увагу не лише на розмір та якість пошиття, а й на матеріали. Тварини теж бувають чутливими до тканин та фурнітури. Найкращими для виготовлення одягу вважаються такі матеріали:

Нейлон. Водостійке полотно, яке використовується для пошиття плащів та дощовиків. Відмінно захищає від вологи та вітру. В той же час пропускає повітря, не створюючи парникового ефекту.

Неопрен. Водостійка тканина з відмінною теплоізоляцією. Завдяки цим властивостям її часто використовують для виготовлення рятувальних жилетів або одягу для купання.

Фліс. Тепла м’яка тканина, з якої шиють светри, світшоти та використовують як підкладку в теплому одязі (дощовики, куртки, комбінезони). Матеріал дуже ніжний, добре зберігає тепло, не викликає алергічних реакцій.

Бавовна. Підходить для виготовлення легкого одягу для прогулянок. Еластична, дихаюча, гіпоалергенна тканина, яка разом з тим добре поглинає зайву вологу. Таким чином улюбленець не буде перегріватися під час активних ігор.

Одяг для собак може містити комбінацію різних матеріалів — синтетичних та натуральних. Штучні волокна додають у вироби, щоб зробити їх більш еластичними. Проте не варто купувати одяг, в якому переважає склад штучних матеріалів. Такі моделі можуть викликати дискомфорт у вигляді алергії, свербежу та навіть перегрівання тварини.

Чи всім собакам потрібен одяг

Породи собак, які виведені для проживання в холодному кліматі, не потребують одягу. Хаскі, маламути, самоїди навпаки радіють кучугурам снігу. Проте не всі домашні тварини можуть гуляти в мороз чи дощ, не відчуваючи дискомфорту. Тварини з довгою шерстю (золотисті ретривери, мальтезе та ін.) витримують прохолоду, поривчастий вітер, проте мерзнуть від промокання під дощем.

Для таких порід варто придбати дощовик чи вітровку для захисту шерсті від вологи. Далматинці, бульдоги, боксери не мають таких проблем, проте коротка шерсть не може їх зігріти під час морозу. Найбільше потерпають від несприятливих погодних умов собаки маленьких порід. Чихуахуа, йоркширські тер’єри, померанці надто тендітні. Їм дошкуляє і спека, і дощ, і холод. Для цих тварин варто придбати кілька комплектів одягу для різних потреб.

Футболки захистять від сонця, теплі худі зігріють осінніми ранками. Не обійдуться прогулянки без дощовиків і утеплених накидок. Щоб захистити всіх улюбленців, незалежно від породи, варто використовувати одяг зі світловідбиваючими елементами для вигулу взимку та восени. Тварини стають краще помітними у темряві. Це важливо, якщо собака любить бігати без повідця.