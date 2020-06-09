На Тернопільщині 19-річна водійка спричинила аварію з багатьма травмованими

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 червня на автодорозі М-19, поряд із с. Угринь Чортківського району. Близько 20.00 годин 19-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Fiat Scudo», з’їхала у кювет та допустила перекидання автомобіля. Внаслідок аварії травмувались четверо пасажирів: троє хлопців та одна дівчина. Всі потерпілі віком від 19 до 21 року були жителями навколишніх сіл Угринь, Озеряни та Сороки. Всі вони отримали травми різного ступеню та були госпіталізовані в Чортківську районну лікарню.

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