10:57 | 9.06.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині 19-річна водійка спричинила аварію з багатьма травмованими

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 червня на автодорозі М-19, поряд із с. Угринь Чортківського району. Близько 20.00 годин 19-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Fiat Scudo», з’їхала у кювет та допустила перекидання автомобіля. Внаслідок аварії травмувались четверо пасажирів: троє хлопців та одна дівчина. Всі потерпілі віком від 19 до 21 року були жителями навколишніх сіл Угринь, Озеряни та Сороки. Всі вони отримали травми різного ступеню та були госпіталізовані в Чортківську районну лікарню.

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