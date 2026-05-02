«Повністю знищено склад «Тортіно», – через обстріл Тернополя кондитерський магазин вимушено зупинив онлайн-продажі

1 травня Тернопіль зазнав масованої атаки російських дронів-камікадзе. Під час обстрілу зафіксовано десятки повітряних цілей, частину з яких збили сили ППО, однак були й влучання у цивільну інфраструктуру.

Серед постраждалих об’єктів — склад компанії Тортіно, який було повністю знищено.

У компанії повідомили про наслідки удару:

“Сьогодні внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено склад магазину «Тортіно». На жаль, змушені повідомити, що Інтернет-магазин припиняє прийом замовлень на невизначений термін. Роздрібні магазини нашої мережі працюють у звичному режимі.”

«Тортіно» спеціалізується на товарах для кондитерів — від інгредієнтів до професійного інвентарю. Компанія забезпечувала продукцією як професійних майстрів, так і домашніх кулінарів.

Цей випадок ще раз підкреслює, що під час атаки були уражені саме цивільні об’єкти та бізнеси, які не мають жодного військового призначення.

Наразі в місті триває ліквідація наслідків обстрілу, а підприємства оцінюють завдані збитки.