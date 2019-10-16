Відтепер Будинок правосуддя у Тернополі охоронятиме Станіслав Кольцов

Про це повідомляє прес-служба судової охорони. Вірно служити українському народові і сумлінно виконувати свої службові обов’язки присягнули керівники територіальних управлінь Служби судової охорони Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Це полковники Служби судової охорони – Геннадій Герасимчук, Станіслав Кольцов та Сергій Мельник.

– Сьогодні надважливо, щоб Служба судової охорони розвивалася швидко і поповнювалася професіоналами. Тому призначення ще трьох досвідчених керівників територіальних управлінь є запорукою нашої ефективної роботи, – наголосив голова Служби судової охорони Валерій Бондар.