10:00 | 16.10.2019
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Новини Тернополя 

Відтепер Будинок правосуддя у Тернополі охоронятиме Станіслав Кольцов

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Про це повідомляє прес-служба судової охорони.  Вірно служити українському народові і сумлінно виконувати свої службові обов’язки присягнули керівники територіальних управлінь Служби судової охорони Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Це полковники Служби судової охорони – Геннадій Герасимчук, Станіслав Кольцов та Сергій Мельник.

– Сьогодні надважливо, щоб Служба судової охорони розвивалася швидко і поповнювалася професіоналами. Тому призначення ще трьох досвідчених керівників територіальних управлінь є запорукою нашої ефективної роботи, – наголосив голова Служби судової охорони Валерій Бондар.

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